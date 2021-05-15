أستراليا تستقبل أول رحلة من الهند منذ "الحظر"

عاد أستراليون من الهند اليوم في أول رحلة حكومية، حيث انتهى الحظر المفروض على دخول المواطنين القادمين من الهند المتضررة بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية بأنه تم منع أكثر من 70 شخصا من الصعود على متن رحلة العودة إلى الوطن في دلهي مساء الجمعة لأنهم إما تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا أو خالطوا أشخاصا مصابين بكورونا، ويعتقد أن حوالي 80 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وهبطت الطائرة صباح اليوم السبت في قاعدة جوية في مدينة داروين الشمالية، وتم نقل الركاب إلى مرفق للحجر الصحي على مشارف المدينة.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون الجمعة إن التوقف المؤقت في وصول الوافدين من الهند قد نجح ، حيث شهدت أستراليا انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنادق الحجر الصحي لديها بنسبة تزيد عن 40 %، من 292 إلى 171 ، في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف موريسون: "ستستأنف الرحلات التجارية الميسرة من قبل الحكومة الأسترالية كما وعدت ، مع نظام صارم للاختبار قبل انطلاق الرحلة للحفاظ على سلامة الأستراليين".

كورونا الهندي

سجلت الهند، السبت، 326098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24.37 مليون إصابة في الوقت الذي سجلت فيه تراجعاً طفيفاً في الوفيات إلى 3890 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي، ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات 266207.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ألمانيا.. إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و584934 بعد تسجيل 7894 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 86025 بعد تسجيل 177 حالة.