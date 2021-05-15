عودة عملة فيسبوك المشفرة لأرض الوطن بعد تغيير اسمها.. مفاجأة "ديم"

قال مشروع العملة الرقمية ديم Diem المدعوم من شركة فيسبوك إنه سحب طلبه للحصول على رخصة دفع سويسرية لنقل عملياته إلى الولايات المتحدة.

وكانت جمعية ديم، التي تشرف على تطوير عملة فيسبوك الرقمية، تسعى للحصول على ترخيص نظام دفع مع هيئة الرقابة السويسرية FINMA.



وأسقطت ديم الآن خططها لتأمين الموافقة التنظيمية السويسرية، في حين أن شركتها الفرعية في الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع Silvergate، وهو بنك مستأجر من ولاية كاليفورنيا، لإصدار الرمز المميز، وفق موقع ait التقني.

الترخيص السويسري

وقال ستيوارت ليفي Stuart Levy، الرئيس التنفيذي لجمعية ديم، في بيان: في حين أن خططنا تأخذ المشروع بالكامل داخل المحيط التنظيمي للولايات المتحدة ولم تعد تتطلب ترخيصا من FINMA، فقد استفاد المشروع بشكل كبير من عملية الترخيص المكثفة في سويسرا والتعليقات البناءة من FINMA وأكثر من عشرين هيئة تنظيمية أخرى من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أنها تخطط لنقل مقرها العملياتي من جنيف إلى واشنطن العاصمة، حيث يوجد مقر وحدتها الأمريكية.

وبعد الإعلان، قالت FINMA: إن طلب "ديم" للحصول على ترخيص سويسري كان في المرحلة المتقدمة، ولكن المجموعة تخطط الآن لإطلاق نظام الدفع الخاص بها من الولايات المتحدة.

ليبرا فيسبوك أصبحت "ديم"

كانت رؤية فيسبوك للعملة الرقمية تعرف سابقا باسم ليبرا Libra، وقد قوبلت برد فعل عنيف من المنظمين عندما تم الإعلان عنها للمرة الأولى في شهر يونيو 2019.

وكان المسؤولون عن البنوك المركزية والسياسيون قلقون من أن عملة فيسبوك الرقمية قد تقوض العملات السيادية مثل الدولار، وتمكن من غسل الأموال وانتهاك خصوصية المستخدمين.

وفقدت المنظمة المدعومة من فيسبوك منذ ذلك الحين العديد من الداعمين الرئيسيين، بما في ذلك فيزا وماستر كارد وباي بال.

واقترحت "ديم" في البداية عملة عالمية مرتبطة بسلة من العملات الرئيسية، وبعد الكثير من المعارضة التنظيمية، حولت المجموعة تركيزها إلى العديد من العملات المستقرة المدعومة بعملات مختلفة، بالإضافة إلى عملة واحدة متعددة العملات.

مفاجأة "ديم"

وتخطط "ديم" في الوقت الحالي لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي فقط، تسمى Diem USD.

وعلى عكس عملة بيتكوين، التي تستخدم تقنية البلوك تشين ولا تخضع لسيطرة أي سلطة مفردة، فإن تقنية "ديم" ستكون متاحة لعدد قليل من المشاركين فقط، مثل فيسبوك والأعضاء الآخرين في جمعية Diem.

وتم تصميم العملات المستقرة أيضًا لتجنب تقلب الأسعار الملحوظ في العملات المشفرة مثل بيتكوين.

ويمثل بنك Silvergate المصدر الحصري لعملة Diem USD، ويدير احتياطي عملة Diem USD بالدولار، وذلك بعد أن أصبح وجهة مثالية لشركات العملات المشفرة التي يتجنبها المقرضون التقليديون.

وتستعد "ديم" لإطلاق برنامج تجريبي باستخدام عملتها المستقرة المربوطة بالدولار في وقت لاحق من هذا العام، على أن يكون البرنامج التجريبي صغير الحجم، ويركز إلى حد كبير على المعاملات بين المستهلكين الأفراد.