أفضل 10 ألعاب فيديو جيم تناسب الجميع.. سباقات السيارات

لعشاق ألعاب فيديو جيم سباقات السيارات، تتوفر حاليا مجموعة متميزة من هذا النوع من الألعاب للمبتدئين في هذا المجال والمحترفين أيضا.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، عن قائمة تضم أبرز 5 ألعاب فيديو جيم سباقات سيارات تصلح للمبتدئين بهذا المجال، وأبرز 5 ألعاب فيديو سباقات سيارات للمحترفين وتتوفر حاليا بالأسواق.

ضمت القائمة في مقدمتها الخمس الأبرز للمبتدئين، وتشمل لعبة Gran Turismo Sport، والتي كان إصدارها الأول عام 1997.





ثم لعبة Forza Motorsport 7 وهي أيضا من ألعاب فيديو سباقات السيارات المناسبة للمبتدئين، وتصلح للاستخدام على أجهزة "إكس بوكس".





وللمبتدئين أيضا، نصح "هوت كارز بلعبة Project Cars 2 بقدرات برمجة استثنائية ورسومات فائقة الدقة، تحمس مستخدميها للانتقال للمستوى الأعلى.





من بعدها ضمت القائمة لعبة F1 2020 وهي لعبة فيديو جيم سباقات سيارات فورمولا 1 تصلح للمبتدئين من عشاق هذا النوع من السباقات.





وفي ختام قائمة ألعاب المبتدئين، جاءت لعبة WRC 9، المخصصة لسباقات رالي العالمية، وهي من أبرز العاب الفيديو المناسبة للمبتدئين بهذا النوع من السباقات.





من بعدها، كشف الموقع عن قائمة لأبرز ألعاب فيديو جيم سباقات السيارات المتوفرة حاليا للمحترفين، وضمت في مقدمتها لعبة Dirt Rally 2.0، للمحترفين من عشاق سباقات رالي الوحل.





ولعبة RaceRoom، هي أيضا من أبرز سيارات السباقات المتوفرة حاليا للمحترفين، وتضم مجموعة مميزة من سيارات من مختلف الفترات الزمنية.





من بعدها ضمت القائمة لعبة IRacing، من ألعاب فيديو جيم سباقات الأكثر تقدما في الأسواق حاليا، وتضم مجموعة عملاقة من سيارات السباقات بمختلف الفئات.





وللمحترفين أيضا ضمت القائمة لعبة Assetto Corsa Competizione، التي تضم مجموعة استثنائية من السيارات من فيراري وبنتلي ولامبورجيني.





وفي ختام القائمة، جاءت للمحترفين لعبة RFactor 2، المخصصة لسباقات لو مان 24 ساعة، وهي من أقوى ألعاب فيديو جيم السيارات للمحترفين.



