رئيس وزراء كوت ديفوار يتعهد بالعمل فور عودته من رحلة علاج

تعهد رئيس وزراء كوت ديفوار، باترك آتشي، فور عودته من رحلة علاج في بفرنسا، بالعمل قائلا: "لدينا الكثير لنقوم به".

وعاد رئيس وزراء كوت ديفوار إلى بلاده عقب تلقيه العلاج في فرنسا التي نقل إليها الأسبوع الماضي بسبب وعكة صحية، بحسب بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آتشي قوله لمحطة "آر تي أي" التلفزيونية لدى وصوله إلى أبيدجان، العاصمة التجارية للبلاد: "أنا بصحة جيدة.. عدت بحالة طيبة وسأتجه مباشرة إلى عملي... لدينا الكثير لنقوم به".

وكان آتشي 65 عاما، تولى مهام منصبه في شهر مارس/آذار الماضي خلفا لرئيس الوزراء السابق حامد باكايوكو، الذي توفى بسبب مرض السرطان في ألمانيا في وقت سابق من نفس الشهر.

وعين رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، مارس الماضي رئيسا جديدا للوزراء هو باتريك آتشي.

ويصبح آتشي بذلك هو ثالث مسؤول يتولى المنصب على مدار عام بعد وفاة سلفيه حامد باكايوكو وأمادو جون كوليبالي.

وجرى الإعلان عن تعيين آتشي، في بيان، تلاه فيديل ساراسورو، كبير مستشاري الرئيس الحسن واتارا.

ويتولى آتشي المنصب بعد حامد باكايوكو الذي توفي جراء السرطان في ألمانيا مارس الماضي بعدما نقل من كوت ديفوار الشهر الماضي.

وكان باكايوكو قد خلف أمادو جون كوليبالي الذي توفي في يوليو/تموز الماضي بعدما عاد من رحلة من باريس لتلقي العلاج في مرض بالقلب.