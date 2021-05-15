أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15 مايو 2021.. بيتكوين تتراجع

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15 مايو 2021، وخسرت بيتكوين 3% من قيمتها.

وسجل سعر عملة بيتكوين الرقمية "الأشهر في سوق العملات المشفرة" نحو 48.860 دولار حتى كتابة التقرير.



في حين سجلت إيثريوم نحو 3882 دولار، كما سجلت كوين بينانس 585.41 دولار.

أما إيثريوم فسجلت نحو 3.98 دولار، فيما سجلت دوجكوين حوالي 0.518 دولار عند منتصف اليوم.

واستمرت عملة كمبيوتر إنترنت في موجة صعودها مسجلة نحو 277.88 دولار.

ومن بين العملات الرقمية الأغلى حققت لايتكوين Litecoin LTC نحو 313.82 دولار متراجعة 4%.

أما سعر العملة الرقمية بولكادوت Polkadot DOT فسجل وفق بلومبرج نحو 46.26 دولار بارتفاع أكثر من 12%.

كما سجل سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI حوالي 39.17 دولار متراجعة قرابة النصف في المئة.

هجوم من إيلون ماسك

عاود الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الهجوم مجددا على العملة المشفرة بيتكوين مجددا، داعما دوجكوين.

وجدد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، لصناعة السيارات الكهربائية، انتقاداته لـ"بيتكوين" باعتبارها غير مستدامة بيئيا، بينما دعم "دوجكوين" قائلا، إنه لا يزال مؤمنا بالعملة المشفرة.

وفي تغريدة له على "تويتر"، الخميس، عبر ماسك عن قلقه بشأن الاستخدام المكثف للفحم وغيره من مصادر الطاقة كثيفة الكربون لتوليد الكهرباء اللازمة لتعدين العملة المشفرة.

وتزامن نشر التغريدة بعد منشور سابق على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لمخطط من جامعة كامبريدج يوضح أن استهلاك بتكوين للكهرباء قد ارتفع سريعا منذ بداية 2021.

تعدين العملات المشفرة

وجه ماسك انتقادات لتعدين العملات المشفرة لليوم الثاني على التوالي، بعد قرار تسلا وقف استخدام بيتكوين لبيع سياراتها الكهربائية، وهي خطوة أحدثت اضطرابات بأسواق العملات المشفرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.