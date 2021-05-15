"الجلاء".. إسرائيل تدمر رابع أبراج غزة والإعلام ضحية

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، برجاً سكنيا من 13 طابقاً على الأقل، ويضم مكاتب مؤسسات إعلامية أبرزها أسوشيتد برس وسوته بالأرض.

ونقلت العديد من قنوات التلفزة العالمية عملية قصف البرج على الهواء مباشرة، من لحظة اتصال القوات الإسرائيلية على مالكه والطلب منه إخلاؤه وصولا إلى قصفه بسلسلة غارات عنيفة انتهت بانهياره.



وحاول مالك البرج خلال حديثه مع الضابط الإسرائيلي، أخذ موافقة للسماح للصحفيين بالوصول إلى مكاتبهم لاستخراج كاميرات التصوير والأدوات العمل ولكنه رفض ذلك.

ويضم البرج مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية من أبرزها مكتب أسوشيتد برس الأمريكية، ومكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في غزة.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نفذنا غارة على مبنى متعدد الطوابق يحتوي على مصالح عسكرية تابعة لحماس"، في إشارة لبرج الجلاء.

ويعد هذا البرج هو الرابع الذي تدمره الغارات الإسرائيلية، ضمن ٧7 من الأبراج السكنية والمنازل دمرت كليا باستهدافات مباشرة، تسببت بتدمير أكثر من 700 وحدة سكنية.



وسبق أن دمرت الغارات ٢٣ مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٣٥ مليون دولار، وفق تقدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

