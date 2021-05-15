فاتورة قصف غزة.. 155 مليون دولار خسائر في 6 أيام

قدر المكتب الإعلامي الحكومي، خسائر قطاع غزة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم السادس على التوالي بـ 155 مليون دولار.
وقال المكتب في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "خلّف القصف خسائر مادية كبيرة، جراء استهداف البنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ١٥٥ مليون دولار، منها: ١١٣ مليون دولار خسائر مباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بنحو ٤٢ مليون دولار".
وأشار إلى قصف 719 وحدة سكنية وتعرضها للهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن ٤٢٧١ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.
وأكد قصف ٧٦ من الأبراج السكنية والمنازل وهدمها بشكل كلي فيما دمرت ٢٣ مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٣٥ مليون دولار.
وقال إن ٦٣ مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة ١٥ مليون دولار.
كما أشار إلى تضرر ٢٣ مدرسة بشكل بليغ وجزئي وعدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها.
كما تعرضت مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت ١٠ ملايين دولار.
ولحقت خسائر مباشرة بقيمة ٢٠ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف ٤ مقرات لبنوك محلية، ومصانع، وفق البيان.
وطال القصف مسجدين بشكل كامل شمال غزة وتضررت عشرات دور العبادة (مساجد وكنائس) جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة مليون دولار.
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