أسعار الذهب في مصر اليوم.. قفزة غير مسبوقة وعيار 21 قرب 820 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم السبت 15 مايو 2021، ليحقق ارتفاعا لم يشهده منذ شهور.
وقفز سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 5 جنيهات عن أسعار أمس مسجلا 816 جنيها.
بينما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 852.53 جنيه، كما سجل الذهب عيار 24 نحو 927.50 جنيه
وحقق سعر الذهب عيار 18 في مصر نحو 693.70 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
كما سجل الجنيه الذهب "8 جرامات من عيار 21" نحو 6.471 ألف جنيه.
أما سعر الأونصة في مصر "ذهب عيار 24" نحو 28.812 ألف جنيه.
في حين بلغ سعر كيلو الذهب في مصر "عيار 24" نحو 923.534 ألف جنيه.
الذهب العالمي
وشهدت أسعار الذهب عالميا الجمعة، صعودا كبيرا في التعاملات الفورية والعقود الآجلة، بسبب انخفاض الدولار، رغم المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة لأدنى مستوياتها، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.55%، وزادت الأوقية في التعاملات الفورية بقيمة 27 دولارا.
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