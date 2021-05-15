رشقة صاروخية في غلاف غزة.. وسكان أشكول في الملاجئ

أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، رشقة صاروخية جديدة، مساء السبت، باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.

وفيما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صواريخ باتجاه المستوطنات القريبة، مساء اليوم، دوت صافرات الإنذار في مدينة سديروت الإسرائيلية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات طالبت سكان منطقة أشكول بالتوجه للملاجئ في ظل القصف الصاروخي من غزة.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت، دوت صافرات الإنذار في بئر السبع وأسدود وعسقلان وغلاف القطاع؛ فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، شن غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وجاء دوي الصافرات بعد دقائق من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف أسدود برشقة صاروخية انتقاما لقتلى الضفة الغربية واستهداف المدنيين شمالي الضفة الغربية.

كما تم استهداف مدينة بئر السبع ومنطقة النقب بعدة صواريخ، بخلاف دفعة صواريخ باتجاه مدينة أسدود أيضا.