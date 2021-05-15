قتيل جراء استهداف إسرائيل سيارة بغزة.. ومواجهات في الضفة

قتل شخص جراء استهدف الطيران الإسرائيلي لسيارة بحي الشيخ رضوان بغزة، فيما تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة 33 فلسطينيا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن استهداف السيارة في غزة أدى لمقتل شخص، دون الحديث عن تفاصيل أكثر.

وذكر شهود عيان أن طائرة إسرائيلية قصفت سيارة مدنية في شارع الجلاء بغزة وقتلت فلسطينيا، بعد قليل من شنها 4 غارات على برج الشاهرة مشتهى واستهداف شقتين به، وتدميرهما بعد إبلاغ سكان البرج بإخلائه.

وتحدث مصدر محلي عن أن طائرات إسرائيلية دمرت منزلا لعائلة المناعمة بالقرب من جامعة القدس المفتوحة غربي مدينة غزة ومنزلا لعائلة أبودقة شرق خانيونس.

كما استهدفت غارة إحدى بوابات معبر رفح جنوب قطاع غزة، وطالت غارة آخرى منزلا ومحطة مياه عائلة أبو وطفة في أبراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة، ومنزلا آخر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة



وفي جنوب نابلس بالضفة الغربية، أصيب مواطنان اثنان بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال نقلت إصابتين بالرصاص الحي بمنطقة القدم لمستشفى رفيديا الحكومي، وجرى علاج 30 آخرين ميدانيا، إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أغلقت القوات الإسرائيلية مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس، بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية.

وقال عضو بلدية قصرة عماد جميل لــ"وفا"، إن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل عقب مواجهات عنيفة شهدتها القرية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن الطواقم تعاملت مع ١٤ إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، بينها ١٢ إصابة بالرصاص الحي منها لطفل يبلغ ١٤ عاما، وإصابة بالمطاط وأخرى بقنبلة غاز بالوجه، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الإصابات مصابين في حالة خطرة في منطقة الصدر والبطن. وفي قلقيلية أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية اندلعت مساء السبت بالقرب من المعبر الشمالي بالمدينة، بحسب "وفا".



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية وأسفرت عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المطاطي، جرى نقلهم لمستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج بقلقيلية، ووصفت إصابتهم بالمتوسطة، كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جرى علاجهم ميدانيا.