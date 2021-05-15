إسرائيل: برج الجلاء ضم "مصالح عسكرية" لاستخبارات "حماس"

برر الجيش الإسرائيلي تدمير برج الجلاء في غزة بوجود "مصالح عسكرية" تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لـ"حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغار الجيش الإسرائيلي على مبنى متعدد الطوابق يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس".



وأضاف: "توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية"، محذرا من أن "حماس تضع مصالحها العسكرية في قلب المجتمع المدني".

وذكر الجيش الإسرائيلي: "قبل الغارة، حذرنا المواطنين الذين تواجدوا داخل المبنى ومنح إياهم الوقت الكافي لإخلاء المبنى".

ويضم البرج مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية من أبرزها مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ومكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في غزة.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهداف مقر المخابرات العسكرية التابعة لحركة حماس ومكاتب لمنظمة الجهاد الإسلامي بحي الرمال في غزة.

ودخلت عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.