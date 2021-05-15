لبحث آخر التطورات.. بايدن يهاتف نتنياهو وعباس

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالين برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس فلسطين محمود عباس، تناول خلالهما بحث تطورات الأوضاع.

وابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل "تفعل كل ما في وسعها لتجنب الإضرار" بالأشخاص الذي لا يشاركون في قتالها مع حماس وجماعات أخرى في غزة.



وطبقا لملخص اتصال هاتفي نشره مكتب نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن بأن الأشخاص "غير المشاركين تم إجلاؤهم" من مبنى سكني في غزة يضم مكاتب وسائل إعلامية إضافة لمكاتب وشقق سكنية وتم تدميره في ضربة جوية إسرائيلية في وقت سابق من اليوم.

وجاء في البيان "رئيس الوزراء نتنياهو شكر الرئيس بايدن لدعم الولايات المتحدة لحقنا في الدفاع عن أنفسنا".

وفي الاتصال الثاني، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الرئيس تلقى مكالمة هاتفية هامة من الرئيس بايدن، وهو أول اتصال بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد طالب الرئيس عباس نظيره الأمريكي بتدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وابلغ الرئيس عباس أنه أجري اتصالات واسعة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين والوصول للتهدئة.

وأكد عباس أن الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية وإزالة أي معوقات تعترض طريقها.

وجاء الاتصال وسط قتال عنيف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأرسل بايدن مبعوثا للمنطقة، أمس الجمعة، للمساعدة في العمل من أجل الهدوء.

وفي وقت سابق، أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، رشقة صاروخية جديدة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.



وذلك بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.



وفيما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صواريخ باتجاه المستوطنات القريبة، مساء اليوم، دوت صافرات الإنذار في مدينة سديروت الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات طالبت سكان منطقة أشكول بالتوجه للملاجئ في ظل القصف الصاروخي من غزة.