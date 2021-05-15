أوروبا تطالب بوقف التصعيد "فورا" بين إسرائيل وفلسطين

أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين فورا واحترام القانون الدولي والإنساني والسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وشدد الاتحاد، في بيان أصدره، مساء السبت، على موقفه الراسخ بشأن ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء في القدس الشرقية.



فيما تحدثت وسائل إعلام عن استهداف الجيش الإسرائيلي منزل القيادي بكتائب القسام، رائد سعد، وناشطين من حركة الجهاد الإسلامي خلال استعدادهما لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مساء السبت، عن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة بلغ 165 قتيلا بينهم 39 طفلاً و22 سيدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.