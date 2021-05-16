40 طنا من المساعدات المغربية في الطريق لفلسطين

انطلقت، مساء السبت، من ضواحي العاصمة المغربية الرباط، طائرة عسكرية محملة بمساعدات إنسانية عاجلة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة بناء على تعليمات مباشرة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وفي بيان سابق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن هذه المساعدات الغذائية التي تبلغ 40 طنا، تتشكل من مواد غذائية رئيسية وطبية.





ووفق البيان، تندرج هذه المساعدات "ضمن الدعم المتواصل للمملكة المغربية للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، اعتبرت المملكة المغربية أن اقتحام المسجد الأقصى وترويع المصلين مرفوض، ومن شأنه زيادة حدة التوتر والاحتقان، داعية إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.







وشدد المغرب على أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل، مؤكدا "ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".

ويأتي هذا بالتزامن مع دخول عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.



