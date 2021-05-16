قتيلان في غارات على غزة أعقبت استهداف وسط وجنوب إسرائيل

قتل فلسطينيان وأصيب العشرات، الأحد، بعد سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي في أعقاب إطلاق رشقة صورايخ على وسط وجنوب إسرائيل.

وقال شهود عيان، إن سيارات إسعاف نقلت قتيلين وعشرات الإصابات إلى مستشفى الشفاء بعد غارات مكثفة استهدفت غزة.

وأفاد شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية"، بأن "الطيران الإسرائيلي شن قرابة 40 غارة على غزة و30 على خانيونس، وشوهدت نيران تشتعل بعد القصف".



وأفادت مصادر بأن غارة على جباليا شمال قطاع غزة، أسفرت عن سقوط قتيل ومصاب، في حصيلة أولية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "سكان مناطق وسط وجنوب إسرائيل يدخلون الملاجئ للاحتماء من القصف الصاروخي من قطاع غزة".

وكانت أعلنت "كتائب القسام" الذراع المسلحة لحركة حماس، توجيه رشقة صاروخيةً تجاه تل أبيب وضواحيها.



وقالت القسام، في بيان مقتضب، إن هذه الرشقة الصاروخية جاءت بالتزامن مع توجيه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة.

وأضافت أن الهجوم الصاروخي يأتي "رداً على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار تدوي حاليا في تل أبيب وضواحيها.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن "صافرات الإنذار أطلقت في تمام الوقت الذي حددته حركة (حماس) لإعادة قصف المدينة بعد أن كانت قصفتها في وقت سابق".

وأضافت: "تم إطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ على تل أبيب ومدن المركز وجنوبي إسرائيل".