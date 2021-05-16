استهداف منزلين لقائد حماس بغزة يحيى السنوار وشقيقه بغارات على خانيونس

شن الطيران الإسرائيلي، الأحد، عشرات الغارات على غزة وخانيونس، استهدفت عدة مبان ومنازل بينها منزلين لقيادات بحركة حماس.
وقالت مصادر محلية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "القصف استهدف منزلًا لقائد حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار وآخر لشقيقه القيادي بالحركة محمد السنوار".
وأضافت المصادر أن "منزل يحيى السنوار بخانيونس ومكتبه بغزة مخلى منذ بداية التصعيد، ومنزل القيادي في القسام محمد السنوار مخلى أيضا من بداية التصعيد".
جدير بالذكر أن منزلي الشقيقين السنوار، تعرضا في جولات التصعيد السابقة للقصف الإسرائيلي.
كما طالت الغارات "محيط شركة جوال الجلاء، ومحيط منطقة أنصار، ومحيط ملعب فلسطين، وشارع بالميرا، إضافة لاستهداف منازل دون إنذار ما تسبب بوقوع ضحايا"، بحسب المصادر.
واستهدفت الغارات أيضا "شارع به مبان دبلوماسية بغزة، ومنزل في رفح ما أسفر عن سقوط إصابات"، كما تم "استهداف منزلين دون سابق إنذار في منطقة الشيخ عجلين".
وأشارت المصادر إلى "استهداف شقتين بشكل مباشر في شارع 10 جنوب حي الزيتون وسقوط عدد من الإصابات، واستهداف منزلين بشكل مباشر في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي وسط مدينة غزة وسقوط قتلى وإصابات".
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد دار اشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب مخيم قلنديا شمال القدس.
وفي أعقاب ذلك، قصف الطيران الإسرائيلي مجددًا مواقع متفرقة في قطاع غزة.
وبدأت العملية الإسرائيلية، وهي الأكبر منذ 2014، رداً على صواريخ أطلقتها حركة حماس على إسرائيل "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية وداخل المسجد الأقصى.
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