7 جولات قصف في 80 دقيقة على غزة.. وصافرات إنذار ببئر السبع

شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات الإسرائيلية المكثفة، فجر الأحد، عبر 7 جولات على أرجاء قطاع غزة.

وقال مصدر محلي، إن "عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في القصف الذي وصف بالأعنف منذ بداية موجة التصعيد الحالية".

وذكر أن "الطائرات نفذت ما لا يقل عن 7 جولات قصف مكثفة خلال 80 دقيقة، وأطلقت عشرات الصواريخ على أهداف عديدة، عرف منها مكتب رئيس حماس بغزة يحيى السنوار ومنزله في خانيونس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 غارة على أهداف في شمالي ووسط قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة".





وأكد المصدر المحلي أن "القصف استهدف منازل سكنية دون إنذار مسبق وخلف دماراً هائلا"، مشيرا إلى أن "القصف تركز على الشوارع والمفترقات الأساسية حيث أحالها إلى حفر ودمر البنى التحتية وتسبب بدمار كبير في المنازل المجاورة".

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن "اجمالي ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة حتى اللحظة قتيلين و25 مصابا بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات".

وأضاف: "نعتقد أن العدد مرشح للزيادة جراء حجم الدمار"، وذكر أن "طواقم إنقاذ أخلت سكانا من تحت الأنقاض".





وقالت وزارة الصحة بغزة، إن "أعدادا كبيرة من الأهالي ما زالت تحت الركام جراء القصف الأخير على مدينة غزة وربما الساعات المقبلة ستكون حبلى بالمشاهد القاسية".

ووفق مصادر محلية، فإن غارات مماثلة استهدفت خانيونس ومخيم النصيرات وسط القطاع وشماله، وطالت عشرات الأهداف.

وبحسب مصادر فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع ومحيطها، والتي تنطلق في ألب الأحيان في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة.

ودخلت عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية، يومها السابع على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.