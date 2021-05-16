قصف غزة يتواصل.. قتلى جدد واستهداف منازل قيادات بارزة بحماس

12 قتيلا وأكثر من 40 جريحا، و90 هدفا في قطاع غزة.. هي حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة في عداد التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع.

ففي بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تفاصيل استهداف أكثر من 90 هدفا تابعا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قطاع غزة.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل ١٢ شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين في الغارات الإسرائيلية التي شهدها القطاع خلال الساعات الأخيرة.

بنك الأهداف

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن الغارات استهدفت منازل كل من : رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار، وشقيقه محمد قائد القوة العاملة للحركة في خان يونس.

كما استهدفت مكتب سماح سراجي، رئيس التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لحماس، ومنزل يوسف عبد الوهاب، قائد كتيبة زيتون بالحركة في مدينة غزة، إضافة لمنزل أحمد عبد العال في رفح، المسؤول عن الملف الاستخباراتي العسكري التابع للمنظمة.

ولم تعلن حركة "حماس" عن إصابة أي من هؤلاء المسؤولين الكبار خلال هذه الهجمات ما يشير ألى أنها كانت خالية من ساكنيها.

من جهة ثانية، أوضح أدرعي أنه في إطار الغارة التي استهدفت "المترو " التابع لحماس في المرحلة الثانية، "تم استهداف ثلاثة أهداف بواسطة أكثر من 100 ذخيرة موجهة بدقة ".

كما لفت إلى أنه "تم استهداف عشرات مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة في تل الهوا (غرب مدينة غزة) بعضها تم تخزينها في منازل نشطاء ينتمون إلى القوة البحرية والجوية لمنظمة حماس وخلايا مطلقي قذائف مضادة للدروع ووحدات هجومية لأنظمة السايبر".

مضيفا "خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، تم استهداف والقضاء على حوالى 40 من منصات الصواريخ الموجهة مباشرة إلى إسرائيل وأيضا عشرات الخلايا من مطلقيها".

ومنذ الإثنين الماضي، تتواصل الحلقة الأحدث من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي ردا على الرشقات الصاروخية التي تنطلق من القطاع.

توتر انطلقت شرارته إثر مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وأخرى في حي الشيخ جراح بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين.