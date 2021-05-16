أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 16 مايو 2021.. أرباح بيتكوين وأخواتها

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 16مايو 2021، واستمرت بيتكوين في تحقيق أرباح، كما حققت لايتكوين أرباحا كبيرة.

وسجل سعر عملة بيتكوين الرقمية Bitcoin BTC"الأشهر في سوق العملات المشفرة" نحو 49224دولار اليوم الأحد حتى كتابة هذا التقرير مقابل 48.860 دولار أمس.



في حين سجلت إيثريوم Ethereum ETH نحو 3,796 دولار مقابل 3.884 دولار أمس ، كما قفزت كوين بينانس Binance Coin BNB إلى نحو 590.99 دولار مقابل 585.41 دولار السبت.

وسجل سعر دوجكوين Dogecoin DOGE حوالي 0.529 دولار مقابل 0.518 دولار أمس.

وتراجعت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP مسجلة نحو 246.43 دولار مقابل 277.88 دولار منتصف نهار السبت.

ومن بين العملات الرقمية الأغلى حققت لايتكوين Litecoin LTC نحو 314.96 دولار مقابل 313.82 دولار السبت، وفق بلومبرج.

أما سعر العملة الرقمية بولكادوت Polkadot DOT فسجل نحو 45.64 دولار مقابل 46.26 دولار السبت، متراجعة أكثر من 2%.

كما سجل سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI حوالي 38.70 مقابل 39.17 دولار أمس بنسبة تراجع اقتربت من 2.5%.

في حين سجلت عملة تشينلينك الرقمية Chainlink LINK نحو 43.65 دولار خلال تعاملات اليوم.

هجوم من إيلون ماسك

عاود الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الهجوم مجددا على العملة المشفرة بيتكوين مجددا، داعما دوجكوين.

وجدد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، لصناعة السيارات الكهربائية، انتقاداته لـ"بيتكوين" باعتبارها غير مستدامة بيئيا، بينما دعم "دوجكوين" قائلا، إنه لا يزال مؤمنا بالعملة المشفرة.

وفي تغريدة له على "تويتر"، الخميس، عبر ماسك عن قلقه بشأن الاستخدام المكثف للفحم وغيره من مصادر الطاقة كثيفة الكربون لتوليد الكهرباء اللازمة لتعدين العملة المشفرة.

وتزامن نشر التغريدة بعد منشور سابق على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لمخطط من جامعة كامبريدج يوضح أن استهلاك بتكوين للكهرباء قد ارتفع سريعا منذ بداية 2021.

تعدين العملات المشفرة

وجه ماسك انتقادات لتعدين العملات المشفرة لليوم الثاني على التوالي، بعد قرار تسلا وقف استخدام بيتكوين لبيع سياراتها الكهربائية، وهي خطوة أحدثت اضطرابات بأسواق العملات المشفرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.