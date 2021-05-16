هل سيجعل الوباء السفر بالدرجة الأولى شيئًا من الماضي؟

مع هبوط الطائرات الكبيرة على الأرض وتحول أغنى الركاب إلى الطائرات الخاصة، قد يبدو السفر بالدرجة الأولى وكأنه فكرة الأمس عن الرفاهية.

رغم ما تقدمه الدرجة الأولى للمسافرين في هذه الأيام، خاصة في الرحلات الدولية الطويلة، فإن الطلب عليها في انخفاض ملحوظ. وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة استشارات الطيران OAG.

وبحسب أحدث الإحصاءات، تراجع عدد مقاعد الدرجة الأولى على الرحلات المجدولة في عام 2019 (باستثناء الرحلات الداخلية الأمريكية والصينية)، إلى نحو 8.46 مليون مقعد، منخفضا بنسبة 45% منذ عام 2010، بينما نما عدد مقاعد درجة رجال الأعمال خلال نفس الفترة بنسبة 42% إلى 184.48 مليونًا.

وقبل انتشار الوباء خلال العام الماضي، تخلت شركات الطيران مثل الخطوط الملكية الهولندية والخطوط النيوزيلنديةعن مقصورات الدرجة الأولى، لكن الاضطراب الذي حدث في العام الماضي ساهم في خفض عدد مقاعد الدرجة الأولى في الجو على نحو كبير، ولم تعد متوفرة على حاليًا على شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية وكانتاس.

ومنذ أن أدخلت الخطوط الجوية البريطانية مقاعد درجة رجال الأعمال في عام 2000، والتي تعتبر وسيلة للتحايل على السفر باهظ الثمن، فمن المرجح أن تؤدي تغييرات النظافة التي يسببها فيروس كوفيد - 19، مثل استخدام العبوات التي تستخدم لمرة واحدة، إلى تقليل مستوى الفخامة في السفر بشكل أكبر ، حتى لو كان من المحتمل أن يرغب بعض الركاب في مزيد من الخصوصية.



وفي الوقت نفسه، ابتعدت شركات الطيران عن الطائرات الأكبر ، 747 و A380، التي تضم العروض الرائعة حقًا. وهذا يعني في الواقع نهاية الأجنحة المكونة من ثلاث غرف والتي تضم ثلاث غرف مع خدمة الخادم الشخصي والتي تكلف ما يزيد عن 30 ألف دولار لرحلة ذهابًا وإيابًا.

وبدلاً من ذلك، تتجه شركات الطيران نحو طائرات إيرباص 350 وطائرات بوينج 787 الأصغر في رحلات طويلة المدى، مع تقليل حرق الوقود مما يعني توفير التكلفة بنسبة 20% لكل راكب.

حيث يسهل ملء هذه الطائرات الأصغر حجمًا، خاصة في سوق سفر غير مؤكد، ولكنها غير مصممة لاستيعاب أجنحة الدرجة الأولى الضخمة المزودة بدش.



وبحسب صحيفة الفايننشال تايمز، قال جون جرانت من شركة OAG: "ستظل شركات الطيران، التي تتمتع بالكثير من طرق الربط طويلة المدى التي يمكن الاعتماد عليها، تستخدم طائرات أكبر وتركز على الدرجة الأولى".



وتابع: "لكن أمثال لوفتهانزا والخطوط الجوية البريطانية كانوا يتجهون بالفعل نحو نموذج لمسارات أكثر مرونة مع عدد أقل من الركاب، مثل رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى أوستن ونيو أورلينز ، حيث يكون من الصعب تبرير المساحة لمقعد من الدرجة الأولى.. أستطيع أن أراهم يتخلصون من الدرجة الأولى تمامًا ".

2755 مليارديرًا

ولكن كيف ستطير الشخصيات الكبيرة الآن؟.. لم يختفوا بالتأكيد، حيث أدرجت مجلة فوربس 2755 مليارديرًا في قائمتها لعام 2021، أي بزيادة 660 مليارديرا مقارنة بعام 2020.

تتمثل إحدى الإجابات المحتملة في أن كبار المديرين التنفيذيين اليوم يتخوفون من الاستدامة والطيران الخاص - ليس فقط كبديل مناسب للطرق التجارية المعلقة، ولكن لأسباب صحية. على سبيل المثال، تزعم شركة GlobeAir النمساوية للطائرات المستأجرة الخاصة أن هناك 20 نقطة اتصال فقط عندما تسافر برحلة خاصة، مقارنة بـ 700 على خطوط طيران تجارية.





ومع انتعاش السفر بالطيران الخاص، زادت شركة Flexjet ، وهي شركة طائرات خاصة مقرها أوهايو، حجم رحلاتها في أوروبا بنسبة 7% العام الماضي، على الرغم من توقف رحلاتها تماما في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020.

وتقول مارين يوجين، المديرة الأوروبية لشركة Flexjet: "بحلول شهر مايو/أيار من العام الماضي ، كنا نشهد ارتفاعًا في الاهتمام بالأشخاص الذين لم يسبق لهم السفر بالطائرات الخاصة".

وتابعت: "في حين أن الكثير من عملائنا الحاليين اعتادوا السفر في رحلات خاصة داخل أوروبا، ولكن الدرجة الأولى للرحلات الطويلة، فقد رأينا المزيد منهم يستخدمون طائراتنا للذهاب إلى جزر المالديف أو عبور المحيط الأطلسي."



في الولايات المتحدة، التي تشكل أكثر من 70% من سوق الطائرات الخاصة، عادت أحجام التداول بالقرب من مستويات ما قبل كوفيد. وفقًا لريتشارد كوي، العضو المنتدب في WingX للاستشارات في مجال الطيران،

ويقول كوي: "فإن الطرق مثل نيويورك إلى فلوريدا في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود كورونا الخفيفة نسبيًا في فلوريدا.. في أوروبا هناك نمو كبير على الطرق التي لا تخدمها شركات الطيران.. قد يكون هذا العام الأكبر على الإطلاق بالنسبة لهذه الصناعة".



ولكن هل يستمر انتعاش السفر بالطيران الخاص؟.. قد يتلاشى هذا النمو عندما تستأنف شركات الطيران التجارية شيئًا فشيئا الخدمة العادية.

لكن من الصعب العودة لما قبل الجائحة بسهولة خاصة مع فترات انتظار أطول وقيود صارمة في المطارات أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك فقد يبدو السفر بالدرجة الأولى وكأنه فكرة الأمس عن الرفاهية.