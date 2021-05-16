"سوق السفر العربي" ينثر الأمل في زمن الوباء.. نظرة تفاؤل

نثر المشاركون في معرض سوق السفر العربي الأمل بشأن السياحة العالمية في ظل تفشي جائحة كورونا عالميا.

وسلطت الجلسة الافتتاحية لمعرض سوق السفر العربي الضوء على السياحة حيث يستكشف قادة الصناعة البارزون من جميع أنحاء العالم العوامل التي تؤدي إلى التعافي والانتعاش السريع للقطاع كما تم تسليط الضوء على التطعيمات وتجزئة السوق والابتكارات في مجال التكنولوجيا وممرات السفر والتسويق وتنويع المنتجات كعوامل دافعة لتحقيق انتعاش كبير بحلول عام 2023.

وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" مخاطباً الجمهور : يجب على البلدان أن تعتاد وتتقبل وجود كوفيد-19 لرؤية التعافي الحقيقي في قطاع السفر والسياحة إذ أننا فعلاً بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتأقلم ونتعايش مع الوضع الطبيعي الجديد في ظل وجود كوفيد-19".

أضاف المري أن دبي أظهرت منذ بداية الجائحة مرونة ملحوظة في التعامل مع الوباء حيث قامت باتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب واستخدام جميع البيانات المتاحة لها كمدينة ذكية لاتخاذ القرارات وعودة الاقتصاد للانتعاش وفتحه من جديد قطاعا وراء آخر بالتزامن مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير المناسبة في كل مرحلة وهذا ما مكّن من التعافي التدريجي والسريع لصناعة للسفر والسياحة من جهة وسمح للمدينة بفتح حدودها أمام السفر المحلي والدولي من جهة أخرى.

متوقعاً رؤية المزيد من التخفيف للقيود في دبي في المستقبل القريب نظرًا لارتفاع معدلات التطعيم وإجراء بعض من أعلى معدلات الاختبار على مستوى العالم بالتزامن مع استقرار عدد حالات المصابين بكوفيد-19.





وزراء السياحة

وفي مكان آخر على جدول الأعمال لفعالية المسرح العالمي لسوق السفر العربي اجتمع وزراء السياحة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة من الخليج وجنوب أوروبا خلال جلسة "السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19" لمناقشة الفرص الهائلة للسفر والسياحة والضيافة التي تقدمها العودة المحتملة لسياحة الترفيه الجماعية والسفر الطبي والتعليمي والفعاليات التجارية وما بعدها والتبادل والتعاون بين الثقافات.

تبع ذلك انعقاد منتدى السياحة الصيني لسوق السفر العربي الذي سلط الضوء على الأهمية المستمرة للصين كسوق مصدر رئيسي للعديد من الوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتركيز على العودة الوشيكة للسياحة الوافدة من الصين كوجهات بما في ذلك دبي التي باتت تعد من المدن الآمنة من كوفيد-19 على مستوى العالم بسبب نجاح حملات التطعيم المحلية الخاصة بهم.

وينشغل العديد من منظمي الرحلات السياحية الخارجية الصينية في الاستعداد لتسهيل السفر من الصين إلى دبي والوجهات المحيطة بها في المستقبل القريب بالتزامن مع انعقاد الأحداث الضخمة التي تستضيفها الإمارة وأبرزها معرض إكسبو العالمي الذي سيقام في دبي.





مسرح ترافيل فورورد

وفي الوقت نفسه استمع المندوبون في مسرح ترافيل فورورد لسوق السفر العربي إلى نخبة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم وهم يناقشون الرؤى الرائدة في الصناعة حول دور التكنولوجيا في مستقبل السفر.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أن التكنولوجيا تلعب دورًا مهماً في تسهيل تعافي وانتعاش السفر والسياحة العالمية من جديد حيث تسلط المناقشات التي تجري في فعالية ترافيل فورورد لسوق السفر العربي الضوء على استعداد شركات السفر لمواجهة التطورات الجديدة للصناعة وتوفر بنفس الوقت منتدى غنيا وقيّما لتحديد التقنيات الجديدة والابتكارات الضرورية لاستعادة الثقة بالسفر.

67 جلسة وأكثر من 145 متحدثًا

وسيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثًا محليًا وإقليميًا ودوليًا،كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي جلوبال ستيج لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: المملكة العربية السعودية والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.





وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي الذي سيقام على مدى 10 أيام ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل كما ستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة الذين لم يتمكنوا من السفر إلى دبي.

ومن بين الشركاء الاستراتيجيين لـمعرض سوق السفر العربي 2021 دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" كشريك وجهة ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي.