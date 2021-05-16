ترامب يعد لحملة دعائية تمهيدا لانتخابات 2024

أملا في العودة إلى البيت الأبيض 2024 يبدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤتمراته الانتخابية الشهر القادم.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن مواقيت وأماكن هذه المؤتمرات لم تتحدد بعد عن التواريخ والمواقع بعد.

لكن مصدرًا في فريق ترامب قال إن الرئيس بصدد اختيار أماكن لإقامة مؤتمرين في يونيو/ حزيران، وتوقع إقامة ثالث في عطلة الرابع من يوليو/ تموز.

وأجرى ترامب عدة مقابلات منذ مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني، لكنه لم يلق كلمة في مؤتمر انتخابي منذ اقتحام بعض مؤيديه مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني الماضي، وهاجموا ضباط الشرطة وعطلوا عملية تصويت الكونجرس في الانتخابات.

وأدت أعمال الشغب التي أعقبت ذلك إلى مقتل خمسة أشخاص وتحقيق في مجلس النواب لترامب.

ولم يذكر الرئيس السابق ما إذا كان ينوي السعي للحصول على المنصب الذي فقده العام الماضي، لكنه أثار هذا الاحتمال مرارًا الأسبوع الماضي، عندما ذكر لصحيفة "ديلي واير" أنه "متحمس" لإمكانية الترشح عام 2024.

وقال نرامب خلال المقابلة: "إنني أتطلع إلى إصدار إعلان في الوقت المناسب. لكن الوقت لا يزال مبكرًا للغاية. لكني أعتقد أن الناس سيكونون سعداء جدا عندما أصدر مثل هذا الإعلان. كما تعلم، لأسباب تتعلق بتمويل الحملات، لا يمكنك فعل ذلك في وقت مبكر جدًا.

كان الرئيس الأمريكي السابق أعلن في مارس/ آذار الماضي أنه يعتزم الإعلان عن قراره النهائي حول إمكانية إعادة الترشح لمنصب الرئاسة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2022 .

وأعرب ترامب في السابق عن ثقته في قدرة الجمهوريين على استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بعد انتخابات 2022.

وردا على سؤال حول ما سيفعله لمرشحيه المفضلين في انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب: "إذا كانوا بحاجة إلى تنظيم تجمعات انتخابية، فسننظم هذه التجمعات وسنتحدث مع الناخبين وسنقدم كل أنواع الدعم".

وتربك خطط ترامب المبهمة بشأن الانتخابات الرئاسية حسابات مجموعة داخل الحزب الجمهوري، يبدو أنهم يخططون لحملاتهم الرئاسية.

وتضم هذه المجموعة حاكم ولاية فلوريدا ورون ديسانتيس، ووزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، ونائب الرئيس السابق، مايك بنس.