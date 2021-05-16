مصر: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

شددت مصر، الأحد، على ضرورة العمل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل وانخراط المجتمع الدولي في إطلاق مفاوضات سلام جادة.

وأكد السفير طارق طايل رئيس البعثة المصرية في رام الله، خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، تضامن بلاده حكومةً وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



واستعرض السفير المصري خلال اللقاء جهود القاهرة الحثيثة مع الأطراف المختلفة والمجتمع الدولي للتهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك الحيلولة دون تكرار المواجهات في القدس والضفة الغربية.

وأوضح طايل كذلك الترتيبات المصرية على المستوييّن الحكومي والمجتمع المدني لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين بقطاع غزة وتخفيف معاناتهم.

وأكدت البعثة المصرية أن الأحداث الحالية إنما تثبت أن القضية الفلسطينية تظل القضية الرئيسية بالشرق الأوسط، مؤكداً وجود حاجة ملحة لوقف إطلاق النار، ثم انخراط المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لإطلاق مفاوضا سلام جادة على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وآخرها قرار 2334.

من جانبه، أشاد اشتيه بالجهود المصرية على كافة الأصعدة وأعرب عن تقدير فلسطين، حكومةً وشعباً، للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع غزة صباح اليوم الأحد بشكل استثنائي لنقل المصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أيام على القطاع.