"صواريخ غزة".. قصف منزلين بجنوبي إسرائيل

أعلنت إسرائيل، الأحد، تضرر منزلين بقصف صاروخي من قطاع غزة تجاه مدنها الجنوبية.

ومن جهة ثانية انعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أن يجري نتنياهو جلسة لتقييم الأوضاع بحضور كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وأكد الجيش الإسرائيلي ومنظمة "نجمة داود الحمراء" أن فصائل فلسطينية أطلقت وابلا من الصواريخ على مدن في جنوبي إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في بئر السبع وأسدود وعسقلان وغلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تسجيل تضرر مباشر لمبنى في مدينة عسقلان وأخر بمدينة أسدود إثر سقوط صواريخ عليهما.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ باتجاه العديد من البلدات والمدن في جنوبي إسرائيل.

وقالت منظمة "نجمة داود الحمراء "إنه منذ ساعات منتصف الليل تم تقديم الإسعافات لـ 19 إسرائيليا أصيبوا بجروح طفيفة خلال توجههم إلى الملاجيء والغرف المحصنة.

وأضافت أن 9 إسرائيليين أخرين أصيبوا بالهلع.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية في قطاع غزة ستستغرق وقتا، مقرا في الوقت نفسها بوجود ضغوط على إسرائيل لوقفها.



وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد جلستين من المداولات الأمنية: "نواصل العملية في غزة بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

واستدرك "هناك ضغوط، هناك دائما ضغوط، ولكن بشكل عام نحصل على دعم دولي - أود أن أشكر الرئيس ( الأمريكي جو) بايدن والقادة الآخرين الذين يدعموننا".

وأشار نتنياهو إلى أنه "نعمل لترميم قوة الردع" داعيا الإسرائيليين إلى الصبر والتزام تعليمات الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس فقال "أجدد التأكيد أننا سنعمل على ضرب حركة حماس بقوة".

وتابع: "حماس فوجئت بالضربة التي وجهناها إليها في مواقع تحت الأرض لكسر طريقة تحركها".

وأشار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى أنه "وجهنا ضربات كبيرة لحركة حماس".

وأضاف: "عملياتنا ستتواصل ونحن ننفذ عمليات جراحية جيدة في غزة".

وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 مصابا بجراح مختلفة.