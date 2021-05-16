انتخابات مبكرة بتركيا.. سيف المعارضة على رقبة أردوغان

جددت المعارضة التركية مطالبتها للنظام الحاكم بإجراء انتخابات مبكرة على خلفية الأوضاع التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فائق أوزتراق، متحدث الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



التغريدة جاءت في إطار تعليق المعارض المذكور على حالة الإغلاق العام الذي تشهدها البلاد، وتداعياته المأساوية على المواطنين لا سيما في ظل عدم وجود أي دعم من الدولة لمن يعانون من تبعات هذا القرار من أصحاب المهن والعمال.

وقال أوزتراق في تغريدته: "استمر في الإغلاق دون دعم. يرى الناس ما تفعلونه. ويريدون أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع للاقتصاص منكم".





وخلال الأيام الماضية كان رئيس الحزب، كمال قليجدار أوغلو قد دعا هو الآخر لإجراء انتخابات مبكرة ليرد عليه فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية قائلا "القدس تبكي بالدم وأنت تطالب بانتخابات مبكرة".

مطالبة قليجدار أوغلو كانت قد جاءت بعد أن طلب الرئيس، رجب طيب أردوغان في تصريحات له العفو والمسامحة من العاملين والمواطنين والحرفيين الذين تضرروا جرّاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، فرض أردوغان، إغلاقا كاملا على مستوى البلاد من المفترض أن ينتهي غدًا الإثنين، 17 مايو/أيار.

وشمل القرار إغلاق المدارس وقيود السفر بين المدن، للحد من زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأمس السبت أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 236 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فضلا عن 11472 إصابة.

وبهذه الأرقام بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس منذ تفشيه بالبلاد 44537، أما إجمالي الإصابات فبلغ 5 ملايين و106 آلاف و862 إصابة.