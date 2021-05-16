"موكب بالسيارات" في برلين تنديدا بالوضع في غزة

احتشد نحو 1000 شخص، الأحد، في مسيرة بالسيارات بالعاصمة الألمانية برلين منددين بسلوك إسرائيل حيال قطاع غزة.

وشارك في الموكب مئات السيارات للإعراب عن تأييد للفلسطينيين.



وأعلنت الشرطة الألمانية أن الموكب شارك فيه نحو 400 سيارة على متنها نحو 1000 شخص نددوا خلالها بسلوك إسرائيل حيال قطاع غزة.

وانطلق الموكب من ساحة "النجمة الكبيرة" في شارع 17 يونيو ووصل إلى فندق "إستريل" في حي نويكولن، وفي طريقه توقف الموكب أمام المقر الرئيسي لمؤسسة اكسل شبرينجر الإعلامية التي رفعت علم إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رحلة الموكب سارت بشكل سلمي.

يشار إلى أن الشرطة الألمانية نشرت نحو 900 فرد لتأمين المظاهرات الأربع التي تم الإعلان عنها في برلين السبت للتنديد بسلوك إسرائيل حيال قطاع غزة، وقد وقع عنف في طريق زونناليه بعدما حاولت الشرطة فض مظاهرة بسبب انتهاك القواعد الصحية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وقاوم المتظاهرون ورشقوا قوات الأمن بحجارة وزجاجات وألعاب نارية وردت عناصر الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل.

يأتي ذلك فيما كشفت ألمانيا عن دورها في إنهاء الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

وقال دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط : "النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم حله بالقوة، ولكن الحل سياسيا فقط".

وتأتي تصريحات المتحدث الألماني تعلقيا على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بشأن تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.

