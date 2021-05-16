مقتل إسرائيليين وإصابة 60 إثر انهيار مدرج معبد

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، مقتل إسرائيليين وإصابة 60 إسرائيليا بينهم 8 في حالة حرجة بعد انهيار مدرج معبد في جفعات زئيف.
وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لإحياء عيد شافوعوت اليهودي في هذا الكنيس عندما انهارت المدرجات تحت أقدامهم. وقال متحدث باسم اجهزة الاسعاف إن المنشأة كانت "قيد البناء".
من جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش والقوات الجوية تجلي المصابين من موقع الحادث.
وقال متحدث باسم أجهزة الإسعاف إن المنشأة كانت "قيد البناء"؛ واورد قائد شرطة القدس من المكان "الصلاة كانت محظورة في هذا المبنى".
وأظهرت مشاهد أولى بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الرجال متجمعين في عمق المعبد وهم يؤدون الصلاة، قبل أن تنهار المدرجات في لحظات وتقذف الموجودين على الأرض.
ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من تدافع هائل أسفر عن 45 قتيلا بينهم أطفال، في جبل ميرون (الجرمق) شمالي إسرائيل.
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