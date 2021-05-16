السيسي يوجه بالوقوف على احتياجات غزة وتلبيتها

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.
يأتي ذلك فيما أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع غزة صباح اليوم الأحد بشكل استثنائي لنقل المصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ سبعة أيام على القطاع.
وبدأت إسرائيل قصف غزة الاثنين في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.
وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 مصابا بجراح مختلفة.
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