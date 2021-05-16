"أحداث القيادة".. ٧ متهمين بقبضة النيابة السودانية

تسلمت النيابة السودانية، الأحد،٧ متهمين في أحداث ذكرى فض اعتصام القيادة التي وقعت يوم 29 من شهر رمضان الماضي، وذلك بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر.

وتم ترحيل المتهمين بواسطة قوة من النيابة العامة والشرطة الأمنية والمباحث الجنائية إلى رئاسة مباني النيابة بالخرطوم.



وأكد بيان النيابة العامة اكتمال إجراءات الاستلام والتحويل إلى حراسات الشرطة تمهيدا لبدء التحقيق مع المتهمين.

وذكر البيان أن أسماء المتهمين ٧ من منسوبي القوات المسلحة السودانية في أحداث ٢٩ رمضان هم الجنود: ربيع رمضان صابون، صلاح الدين مصطفى بخيت، محمد شريف حامد،محمد آدم إبراهيم، محمد عبدالرحيم سليمان، ومحمد الشفيع عبدالنبي،علاوة على الجندي محمد عبدالكريم الحاج.

كان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة،ا لفريق أول عبدالفتاح البرهان، سلم، السبت، نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث ٢٩ رمضان إلى النائب العام السوداني تاج السر الحبر.

وحسب بيان السيادي، السبت، فتضمنت نتائج التحقيق التي تسلمها النائب العام ،من القائد العام للقوات المسلحة، قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، إيذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيداً للشفافية وصوناً للحقوق، وحرصاً على سلامة وأمن وطمأنينة السوادنيين.

وكان الجيش السوداني، أعلن في وقت سابق عن الشروع في التحقيق من خلال لجنة مكلفة بمعرفة الملابسات المحيطة بالأحداث، ووعدت بالإسراع في تسليم نتائجها لجهات الاختصاص.

وتعود "أحداث القيادة" إلى شهر يونيو/ حزيران 2019، حين فضت القوات السودانية اعتصاما مدنيا بالقوة، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وتقوم لجنة تحقيق خاصة بالتحقيق والتحري في ملابسات هذه الأحداث منذ أشهر.

وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، أعلن الأربعاء الماضي، وضع المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين في "أحداث القيادة"، قيد الإيقاف، تمهيدا لتسليمهم للعدالة.