مكالمات ومباحثات.. واشنطن تكثف جهودها لمنع التصعيد في غزة

كثفت الولايات المتحدة الأمريكية الساعات الماضية، من جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد والعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المصرية لدعم إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري.
وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي التصعيد في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
كما اتفقا على أهمية العمل في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي اتصال هاتفي أخر ناقش وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان المخاوف المشتركة حيال العنف القائم في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
وفي وقت سابق بحثت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أبرز المستجدات بالمنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وبدأت إسرائيل قصف غزة الإثنين الماضي في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.
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