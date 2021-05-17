قبل دخولك مملكة العملات المشفرة.. 5 نصائح لتفادي المخاطر

في غضون ساعات، فقدت العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين" 6 آلاف دولار من قيمتها السوقية، ثم 13 ألف دولار في يوم.

هذا التذبذب الواسع في بيتكوين وغالبية العملات الافتراضية الرقمية حول العالم، يحتاج إلى مزيد من الحرص والمتابعة المستمرة، من جانب المستثمرين، لتجنب خسارة مدخرات عمرهم في غضون ساعات قليلة.



والاستثمار في العملات المشفرة، هو شيء يجب أن يخطط الكثير من الناس للقيام به، حيث يبدو أن مستقبلها واعد أكثر مما يمكن لأي شخص أن يفكر فيه في الواقع.

ومع ذلك، يجد المستثمرون صعوبة في تحديد ما إذا كان الاستثمار سيكون مثمرا لهم على المدى الطويل أم لا، حيث توجد تكهنات بأن الفقاعة من المحتمل أن تنفجر في المستقبل.

من الضروري للغاية أن يستكشف الناس السوق وعالم العملة الرقمية بمزيد من العمق والتفاصيل، قبل أن يفكروا في الاستثمار فيها؛ هذه طريقة لضمان عدم تعرضهم لخسارة كبيرة.

البحث قبل إجراء الاستثمار

من المهم جدا أن يقوم الأشخاص بالبحث والدراسة قدر الإمكان قبل أن يستثمروا في شيء بالكاد لديهم أي معرفة به. إذا كان شخص ما يخطط للاستثمار في العملات المشفرة، فإن إجراء أبحاث كافية سيضمن فهمه لكيفية عمل السوق.

فالمستثمرون غير متأكدين من استثماراتهم خاصة بعد الخسارة الكبيرة التي حدثت في يناير/كانون ثاني 2018 في أسعار Bitcoin؛ التي هبطت من 19.7 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار.

لا تتبع الاتجاه

ينصح العديد من الباحثين بأنه لا ينبغي على الناس اتباع الاتجاه، أو لأن غالبية الأشخاص من حولهم يفعلون ذلك؛ يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن هذا ليس استثمارا منخفض المخاطر، وبالتالي يجب اتخاذ قرار الاستثمار مع الكثير من الاعتبار.

الاستثمار في العملات المشفرة ليس بالأمر السهل، لذلك عليك دائما طلب المساعدة من الأشخاص الذين لديهم قدر كبير من المعرفة فيما يتعلق بالطريقة التي يعمل بها سوق العملات الرقمية، وكيفية إجراء تداول العملات المشفرة.

لذا، يحتاج المستثمرون إلى التحلي بالصبر إذا قرروا الاستثمار بشكل أساسي، لأن الربح لم يتم تحقيقه بين عشية وضحاها؛ كل الأشياء الجيدة تستغرق وقتا وبالتالي يحتاج المرء إلى أن يكون مريضًا طوال العملية قدر الإمكان.

الاستثمار لا يتعلق فقط بالمكاسب

إذا كان شخص ما يخطط لإجراء استثمار، فيجب أن يكون على دراية بحقيقة أن الأمر لا يتعلق بكسب أو جني ربح فقط؛ فجميع الاستثمارات تأتي مع جانب مظلم مثل الخسائر؛ ومن ثم، يحتاج المرء إلى اتخاذ قرار دقيق ويجب أن يستثمر المبلغ الذي يرغب في خسارته بسهولة.

هناك أشخاص غير قادرين على تحمل الخسائر وينتهي بهم الأمر في حلقة طويلة من الاضطراب النفسي من أجل مواكبة ذلك.

لا تركز على عملة رقمية واحدة فقط

يعد التركيز والاستثمار في العملة الرقمية المشهورة حاليا في السوق، قرارا سيئا. سيكون القرار الحكيم هو الاستثمار وتوزيع أموالك بالتساوي عبر العملات المشفرة المختلفة الموجودة في السوق اليوم.

كل عملة مشفرة لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، حيث لا يمكن تحديد معدل العائد بسهولة. ومع ذلك، فإن فرص حصول أي عملة مشفرة على نجاح أكثر من غيرها هي أكثر من الخسارة.

علاوة على ذلك ، يحتاج المرء إلى أن يكون على دراية بعمليات الاحتيال المختلفة والأنشطة الاحتيالية التي يتم تنفيذها. ومن الضروري إجراء بحث بخصوص كل عملة معدنية موجودة في السوق قبل إجراء أي استثمار.

5 نصائح ذهبية

وتقدم "دوت الخليج الإخبارية" استنادا إلى بيانات مجمعة من منصات تداول عملات رقمية عالمية، نصائح لتداول العملات الرقمية.

لديك دافع للدخول في كل تجارة

الآن، أعلم أن هذا قد يبدو واضحا ولكن من المهم بالنسبة لك أن يكون لديك هدف واضح للدخول في تجارة العملات المشفرة؛ سواء كان هدفك هو التداول اليومي أو المضاربة، يجب أن يكون لديك غرض لبدء تداول العملات المشفرة.

حدد أهداف الربح واستفد من وقف الخسائر

تتطلب كل عملية تداول ندخلها أن نعرف متى نخرج، سواء كنا نحقق ربحا من البيتكوين أم لا؛ يمكن أن يساعدك إنشاء مستوى وقف خسارة واضح في تقليل خسائرك؛ إن وقف الخسائر مهارة نادرة جدا لدى معظم المتداولين.

إن اختيار وقف الخسارة ليس نشاطا عشوائيا، وربما أهم شيء يجب ملاحظته هنا هو أنه لا ينبغي أن تنجرف عواطفك بعيدا - هناك نقطة رائعة لتحديد وقف الخسارة على حساب عملتك.

على سبيل المثال، إذا حصلت على عملة معدنية بقيمة 1000 دولار، فاضبط ذلك على أنه الحد الأدنى للنقطة التي ترغب في تداول عملتك المعدنية؛ سيضمن ذلك أنه في حالة حدوث الأسوأ، يمكنك الابتعاد بما استثمرته في المقام الأول.

الأمر نفسه ينطبق على مستويات الربح، إذا كنت تستهدف الخروج من السوق بعد الوصول إلى حد أدنى معين من الربح؛ التزم بذلك ولا تكن جشعا.

مرحبا بكم في FOMO

FOMO هو اختصار للخوف من الضياع؛ هذا هو أحد أكثر الأسباب شهرة لفشل العديد من المتداولين في هذا الفن أو الاستثمار عالي المخاطرة.

من وجهة نظر خارجية، لن يكون مشهدا جيدا أبدا رؤية الناس يحققون أرباحا ضخمة في غضون دقائق من العملات المعدنية التي يتم ضخها.

الأصول الأساسية تخلق ظروف سوق متقلبة

تعتمد أسعار معظم العملات الرقمية على سعر السوق الحالي للبيتكوين؛ من الضروري أن نفهم أن البيتكوين متقلبة للغاية.

النسخة الأبسط من ذلك، هي أنه عندما ترتفع قيمة البيتكوين، تنخفض قيمة العملات البديلة والعكس صحيح، عادة ما يكون السوق ضبابيا عندما يكون سعر البيتكوين متقلبا، وكما تتخيل، فإن هذا يمنع معظم المتداولين من اكتساب فهم واضح لما يجري في السوق.

في هذه المرحلة ، يُنصح إما أن يكون لديك أهداف قريبة لصفقاتك أو ببساطة لا تتداول على الإطلاق.

لا تشترِ لأن السعر منخفض

يرتكب معظم المبتدئين خطأً شائعًا، شراء عملة معدنية لأن سعرها يبدو منخفضا أو ما يعتبرونه ميسور التكلفة؛ خذ على سبيل المثال، شخصا يذهب إلى Ripple بدلاً من Ethereum لمجرد أن الأخير أرخص بكثير.

لا ينبغي أن يكون لقرار الاستثمار في عملة معدنية علاقة كبيرة بقدرتها على تحمل التكاليف، ولكن يجب أن يكون له علاقة كبيرة بقيمتها السوقية.