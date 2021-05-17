أسبوع ساخن جدا.. الذهب والنفط ينتعشان على جثث كورونا

في الوقت الذي بلغ فيه الذهب قمة أكثر من 3 أشهر بدعم مخاوف الفيروس ونزول عوائد السندات الأمريكية، فإن أسعار النفط مازالت تترقب.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

أسعار الذهب

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1854 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير/شباط. وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1853.20 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس "تنخفض عوائد سندات الخزانة، ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك مخاوف بشأن عودة وتيرة الإصابات بالفيروس للزيادة في سنغافورة وتايوان وأسواق منطقة آسيا المحيط الهادي الأوسع... مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة".

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، مما يقلص تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1% لتسجل 27.70 دولار للأوقية بعدما بلغت قمة أسبوع في وقت سابق من اليوم. وزاد البلاتين 0.5% إلى 1231.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2895.61 دولار.

أسعار النفط

فيما تحركت أسعار النفط داخل نطاق محدود بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية رئيسية، غير أن فرض قيود جديدة في آسيا وسط تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 أثر على المعنويات.

وتراجعت حدة نقص البنزين الذي أصاب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ببطء يوم الأحد، إذ تلقت ألف محطة أخرى لإمدادات في ظل تعافي منظومة كولونيال بايبلاين التي يبلغ طولها 8900 كيلومتر من هجوم إلكتروني أصابها بحالة من الشلل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 68.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات أو 0.1% إلى 65.45 دولار.

وقفز كلا العقدين بنحو 2.5% يوم الجمعة وتمكنا من اقتناص مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسبوع الماضي، لتحقق ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأساسية لدى راكوتين سكيوريتيز "ليس للسوق اتجاه واضح اليوم، غير أن موجة جديدة من القيود لاحتواء الجائحة في آسيا تنال من المعنويات بالسوق".

مخاوف المستثمرين

وخيمت حالة من الحذر على المستثمرين بفعل المخاوف من أن سلالة سريعة الانتشار من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند تتسرب إلى دول أخرى.

وقالت بعض الولايات الهندية أمس الأحد إنها ستمدد إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19 للمساعدة في احتواء الجائحة التي راح ضحيتها أكثر من 270 ألف شخص في البلاد.

وحذرت سنغافورة أمس من أن سلاسلات فيروس كورونا الجديدة تؤثر على المزيد من الأطفال، ومن المقرر أن تغلق سنغافورة معظم المدارس اعتبار من يوم الأربعاء بعد أن سجلت المدينة أكبر عدد من الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ شهور.

بينما فرضت تايوان قيودا جديدة على التجمعات والحركة، وأعلنت اليابان حالة الطوارئ في 3 مقاطعات أخرى تضررت بشدة من الجائحة.

وفي الهند، ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالجائحة بعد الولايات المتحدة، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 24.7 مليون أمس الأحد.