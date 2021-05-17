كل ما تحتاج معرفته عن رفع قيود السفر في السعودية

بعد تعليق سفر السعوديين لأكثر من 16 شهرا، انطلقت في الساعات الأولى من صباح الإثنين باكورة الرحلات مجددا.

فتحت السلطات السعودية المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسفر، وسط استعداد تام وتجهيزات كبيرة، وبروتوكولات وقائية عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.



ترتيب إجراءات السفر





أتمت جوازات جسر الملك فهد جميع الاستعدادات اللازمة لتسهيل إجراءات المسافرين، وذلك استكمالا للتجهيزات التي أنهتها الفترة الماضية بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين.

وأعلن مدير جوازات جسر الملك، فهد العقيد ضويحي، زيادة 10 مسارات جديدة بمنطقة المغادرة، ليرتفع إجمالي المسارات إلى 27 مسارا لإنهاء إجراءات المسافرين، بالإضافة إلى وجود 36 مسارا في منطقة القدوم.

وأكد أنه يتم التحقق من تطابق شروط السفر على المسافرين آليًا، والتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من جميع المتطلبات والشروط اللازمة.

ما هي الفئات المسموح لها بالسفر؟





حددت وزارة الداخلية السعودية في بيانات رسمية الفئات المسموح لها بالسفر، وعلى رأسهم السعوديين المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

كما تشمل الفئات المسموح لها بمغادرة البلاد من تلقى جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على موعد التطعيم، بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.

هذا بالإضافة إلى السعوديين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

ويتم السماح بالسفر أيضا للسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة.

ويطبق على هذه الفئة الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص (PCR) في نهاية مدة الحجر، على أن يستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وجهات السفر المحظورة





ما زالت هناك وجهات تحظر السلطات السعودية السفر إليها، حيث أمدت مساء الأحد الماضي القيود المفروضة على المواطنين للسفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وحددت المملكة قائمة تضم 13 دولة يحظر السفر إليها، وهي ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية، بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها، توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها

الضرائب ورسوم الجمارك

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المسافرین القادمین إلى المملكة لضرورة الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها عن 3 آلاف ريال، أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، حثت الهيئة المسافرین القادمین إلى المملكة أو المغادرین منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ریال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما أكدت الهيئة أهمية تقديم إقرار للذين يحملون أي سلع محظورة أو مقیدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

وأهابت بجميع المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخير في تقديم الإقرار.