وزير الاستثمار السوداني لـ"دوت الخليج الإخبارية": صفقات طاقة بـ3 مليارات دولار بمؤتمر باريس

قال وزير الاستثمار السوداني الهادي إبراهيم خلال مؤتمر باريس إن صفقات بـ3 مليارات دولارات في طريقها للخرطوم بمجال الطاقة والتعدين.

وكشف وزير الاستثمار السوداني لـ"دوت الخليج الإخبارية" عن توقيع وزارته مذكرة تفاهم مع شركة أوركا الكندية للتنقيب عن الذهب في حدود ٣٥٠ مليون دولار للاستثمار في مجال التعدين.



كما كشف الهادي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية" عن طرح مدير البنك الأفريقي تمويلا إلى المستثمرين في حدود ٧٠٠ مليون دولار في مجال الطاقة والاتصالات.

وأكد وجود مذكرات تفاهم مطروحة لوزارة الطاقة من شركة سمينس في مجال الطاقة الشمسية بقيمة ملياري دولار.

وتوقع وزير الاستثمار عقد لقاءات خلال مساء اليوم الإثنين مع عدد من رجال الأعمال لمناقشة كافة الشراكات والاستثمارات في مجالات مختلفة.

أضاف أن جلسة مناقشة فرص الاستثمار بالمجالات الأربعة في ملتقى رجال الأعمال السودانيين وعدد من المستثمرين الأجانب، منهم الفرنسيون، حيث تم نقاش المشروعات المقترحة بعناية وعرضت بشكل أساسي وجرت فيها تفاهمات كبيرة.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس يسير بصورة ممتازة، كما تم التخطيط له، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اكتمال الجوانب الأخرى في جلسة المساء، وهي قمة الرؤساء التي ستناقش مسألة الديون وإعفاءها، وموضوع الهيبك، الدول المثقلة بالديون.

توقع عدد كبير من الدول ستعفي ديونها على السودان، خاصة هناك دول أبدت رغبتها في إعفاء ديونها.