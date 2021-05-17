ماكرون: ثورة السودان صمدت ونجحت في التخلص من الاستبداد

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصمود ونجاح ثورة السودان في التخلص من نظام الاستبداد، مشيرا إلى أن الحرية والسلام والعدالة هي مطالب الشعب منذ انطلاق ثورته.
وقال ماكرون خلال افتتاح مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، اليوم الإثنين، إنه رغم الصعوبات، هناك تقدم ملحوظ حققه السودان، ونحن نؤيد كل ما من شأنه دعم العملية الانتقالية في السودان، وفخورون أن تكون باريس بوابة عودة السودان إلى المجتمع الدولي.
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