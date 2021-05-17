اليوم الثامن.. مواجهات بالخليل وقصف قاعدة جوية بإسرائيل

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الإثنين، قصف قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية، في اليوم الثامن للتصعيد في الأراضي الفلسطينية.

ولم تعلق إسرائيل على القصف، أو تعلن أضراره المادية والبشرية على الفور.

كما أعلنت كتائب القسام قصف قاعدتي "رعيم" و"حتسور" الإسرائيليتين برشقات صاروخية

وقبل هذا القصف بوقت قصير، أعلنت كتائب القسام عن عدة رشقات صاروخية استهدفت كريات ملاخي وقاعدة التنصت وعسقلان.

كما أعلنت إطلاق عدة قذائف هاون تجاه موقع "يفتاح" وتجمع "كفار عزة".

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، الإثنين، قصف مشترك لمدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.



وفي وقت سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، خاصة مدينة عسقلان.



فيما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على بناية سكنية في غزة.

وقال مصدر محلي إن القوات الإسرائيلية اتصلت بأحد السكان وطلبت إخلاء بناية بها مكتب لوزارة الأوقاف، ما أثار حالة من الهلع.



وبعد عدة دقائق، شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على البناية.



وفي السياق ذاته، نفذت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات في أرجاء قطاع غزة، مساء الإثنين.

وقتل شخصان وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية بجوار مقر وزارة الصحة في شارع الوحدة بغزة.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينين إلى 206 فلسطينيين منهم 60 طفلا و34 امرأة، في 8 أيام، إلى جانب أكثر من 1300 جريح.

مواجهات في الضفة

وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، مساء الإثنين، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المواجهات اندلعت على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء في الخليل، ولم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى اليوم.

