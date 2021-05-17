إثيوبيا: نرفض التدخل بشؤوننا.. وسنعيد تقييم علاقتنا مع بعض الشركاء

هددت إثيوبيا بإعادة تقييم علاقاتها مع بعض الشركاء الدوليين، إذا استمرت محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، متهمة إياهم بممارسة ضغوط عليها لا داعي لها.

وأصدرت الخارجية الإثيوبية، مساء الإثنين بيانا جاء فيه:" هناك حملة منسقة من بعض الشركاء الدوليين لممارسة ضغوط على بلادنا لا داعي لها، فنحن دولة ذات سيادة ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج حول كيفية إدارة شؤونها الداخلية".



وأضاف البيان ،الذي لم يحدد أسماء الشركاء الدوليين:" نرفض التدخل في شؤوننا من الشركاء الدوليين فيما يتعلق بنشر القوات بإقليم أمهرة، وسنضطر إلى إعادة تقييم علاقاتنا إذا استمرت محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية".

وتابع بيان الخارجية الإثيوبية، أن بعض الشركاء الدوليين يفتقرون إلى إظهار رغبة حقيقية في فهم ومساعدة إثيوبيا في التغلب على تحدياتها الحالية.

وحول الاستجابة الإنسانية في تجراي، قالت الخارجية، إن الحكومة أظهرت رغبتها والتزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للاستجابة للأزمة الإنسانية في إقليم تجراي، ووفرت وصول كامل دون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية للعمل في جميع أنحاء الإقليم، وهناك بالفعل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق بسبب القضايا الأمنية ولكن تمت معالجة ذلك الآن، بسحب بيان الخارجية الإثيوبية.

وأضاف، من العبث أن يستمر بعض الشركاء في التأسف على عدم القدرة للوصول رغم الوضع الفعلي على الأرض، مشيرة إلى أن التحدي المطروح هو عكس ذلك تمامًا، ويتعلق بقضايا القدرة والموارد.

وشدد البيان على أن ما يحدث فرقًا حقيقيًا هو أن يقوم الشركاء باستجابة فعالة وفي الوقت المناسب للنداء الدولي من خلال الاستفادة من المزيد من الموارد لجهود الإغاثة.

وتطرق بيان الخارجية الإثيوبية إلى عملية وقف إطلاق النار والحوار الوطني، وقال، إن الحكومة الإثيوبية تعمل بوعي على تعزيز الحوار الوطني وبناء الإجماع الوطني لرسم طريق أفضل للمضي قدمًا بالبلاد.

وأوضح أن الحكومة نظمت سلسلة من المناقشات للتفاعل مع قطاعات أوسع من المجتمع الإثيوبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية المعارضة، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف ممثلي قطاعات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب بهدف تعزيز ثقافة السلام والمصالحة وبناء الثقافة السياسية المدنية.

واعتبرت الخارجية الإثيوبية محاولات دفع الشركاء، لإشراك جبهة تحرير تجراي في عملية الحوار الوطني غير مقبولة، قائلة: إن "جبهة تحرير تجري هي جماعة إرهابية محظورة عرّضت أمن وسيادة البلاد ونظامها الدستوري للخطر، والبرلمان الإثيوبي صادق على تصنيفها جماعة إرهابية".

وحول المزاعم بقمع المعارضة، اعتبرت الخارجية الإثيوبية، بأنها مزاعم غير مبررة، ولا تدعمها أدلة، وجاءت في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات وطنية تهدف لتشويه صورة الحكومة وتقويض العملية الانتخابية.