لقاء إماراتي مصري لتعزيز التعاون في السياحة والطيران

ناقشت دولة الإمارات العربية المتحدة مع مصر، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.

بحث الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، مع وزيري الطيران المدني محمد منار والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني بجمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفدا حكوميا مصريا في معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2021" أكبر حدث تجاري دولي للسفر والسياحة في المنطقة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تناول اللقاء فرص زيادة التدفقات السياحية بين دولة الإمارات، ومصر، وخدمات طيران الإمارات، ومساهمتها المستمرة في دعم حركة التجارة والسياحة في مصر.

وكانت طيران الإمارات استأنفت خدماتها إلى القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي وسرعان ما عززتها بعد شهرين فقط بتشغيل طائرتها الرائدة A380.

وتشغل الناقلة حاليا 3 رحلات يوميا بين دبي، والقاهرة "اثنتان" بالطائرة العملاقة لتلبية الطلب المتنامي باستمرار من العملاء ما يعزز التواصل بين مصر، والإمارات، وما بعدها إلى شبكة الناقلة التي تغطي أكثر من 90 وجهة عبر القارات الست.

وساعدت "الإمارات للشحن الجوي" خلال جائحة "كوفيد-19" في نقل الإمدادات الطبية والأغذية إلى مصر، ومنها، كما ساهمت في الاقتصاد المحلي بدعم الشركات المصرية من خلال تسهيل صادراتها إلى الشرق الأوسط وأوروبا بما في ذلك آلاف الأطنان من المواد الغذائية، والمواد سريعة العطب.

كما ساعدت "الإمارات للشحن الجوي" أيضا في نقل واردات مصر من الأدوية بما فيها لقاحات "كوفيد-19".

يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت طيران الإمارات خدمات إليها منذ تأسيسها حيث بدأت تشغيل رحلاتها بين دبي والقاهرة في عام 1986 وسافر على هذا الخط منذ ذلك الحين نحو 8.4 ملايين راكب.