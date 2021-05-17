اليمن يضبط خلايا حوثية بعدن.. سعت لإفشال اتفاق الرياض

أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، ضبط خلايا نائمة لمليشيا الحوثي في العاصمة المؤقتة عدن، سعت لإفشال اتفاق الرياض.

وقال حيدان، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن مليشيا الحوثي تريد إثارة المشاكل وإرباك أمن العاصمة المؤقتة عدن عبر الخلايا النائمة، مؤكدا القبض على عدة خلايا حوثية من جانب المجلس الانتقالي.



وأضاف، أن مليشيا الحوثي زرعت خلايا نائمة في عدن وعديد المناطق المحررة لعرقلة عمل الحكومة المعترف بها دوليا، منوها إلى الهجوم الصاروخي الغادر على مطار عدن في رأس السنة، كأحد الأدلة على محاولة الانقلابيين زعزعة استقرار المحافظات المحررة.

وأكد المسؤول اليمني أن طرفي اتفاق الرياض مستمرون بالسعي في تنفيذ الاتفاق رغم العراقيل والصعوبات التي تفرضها المليشيات الحوثية عبر خلاياها النائمة.

وتأتي تصريحات الوزير اليمني بالتزامن مع زيارات ميدانية لمختلف المحافظات المحررة لتقييم الأوضاع الأمنية ومعالجة الاختلالات بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات وتوفير الإمكانيات للأجهزة الأمنية وفقا لوزارة الداخلية اليمنية.

وتسبب الانقلاب الحوثي أواخر 2014، في انهيار أجهزة الداخلية اليمنية وهو ما يفاقم تحديات العمل الأمني لمواجهة خلايا المليشيات الانقلابية في المناطق المحررة.