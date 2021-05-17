الأمم المتحدة تدين هجوما حوثيا على سوق في الحديدة

أدانت الأمم المتحدة، الإثنين، هجوما لمليشيا الحوثي بواسطة طائرة مسيرة على سوق شعبي غربي اليمن.
وأعربت الأمم المتحدة على لسان رئيس بعثتها لدعم "اتفاق الحُديدة"، الفريق الهندي أبهيجيت جوها، عن إدانتها لهذا الهجوم، مشيرة إلى أن "استمرار تجاهل أرواح المدنيين وتأثير القتال المستمر على المناطق السكنية يجب أن يتوقف".
والأحد، استهدف طائرة مُسيرة لمليشيا الحوثي مطعماً في بلدة "الطائف" في مديرية الدُريهمي جنوبي محافظة الحديدة، لدى تجمع الأهالي خلال عيد الفطر، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين من عمال المطعم الشعبي.
وأشار بيان بعثة الأمم المتحدة إلى "نمط مقلق من الأعمال العدائية العشوائية التي طالت المناطق السكنية في الحُديدة خلال الأيام الماضية ووقوع خسائر وإصابات بين صفوف المدنيين".
وناشد البيان كلا الطرفين بـ"التقيد بالتزاماتهما بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وحث "جوها" الأطراف، بما فيها مليشيا الحوثي، على احترام قدسية الحياة البشرية وحماية المدنيين وفقًا لالتزاماتهما، واتخاذ خطواتٍ من شأنها المُضي قُدمًا نحو السلام في المحافظة وفي جميع أنحاء اليمن".
وفي وقت سابق، نددت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، لمطعم في سوق "الطايف" الشعبي بمديرية الدريهمي لدى اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين.
وطالبت الحكومة المبعوث الأممي لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بإدانة هذه الجريمة، واعتبرت ذلك "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
كما شددت بضرروة الضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاسبة
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