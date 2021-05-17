دبلوماسي غربي لـ"دوت الخليج الإخبارية": اتجاه بإسرائيل لوقف أحادي لإطلاق النار

قال دبلوماسي غربي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، مساء الإثنين، إن إسرائيل تميل إلى وقف أحادي لإطلاق النار في غزة لا يفرض عليها أي التزام تجاه الفلسطينيين.

وأوضح الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "إسرائيل رفضت كل العروض التي قٌدمت إليها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتضمنت العروض خطوات يجب أن تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في إطار اتفاق لوقف متبادل لإطلاق النار.

وفي تطور ملفت، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتحدث هاتفيا الليلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن مع نتنياهو منذ بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة قبل 8 أيام.

وقبيل المكالمة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "نتنياهو يجري في هذه الأثناء مشاورات أمنية مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ومسؤولين أمنيين كبار آخرين".

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى اليوم.