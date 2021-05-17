إسرائيل تعلن مواصلة عملية "حارس الأسوار" في غزة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العملية العسكرية المعروفة باسم "حارس الأسوار" في غزة بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين لتقييم الأوضاع.
جاء ذلك في ختام مشاورات أمنية عقدها بمشاركة وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ومسؤولين أمنيين كبار آخرين.
وقال نتنياهو: "أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية حضرها وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي".
وأضاف: "أوعزت بمواصلة ضرب الأهداف الإرهابية، الجيش يقوم بذلك جيدا واليوم قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي، كما أصبنا بحرية حماس ونواصل ضرب المنظومة التحت أرضية "مترو" حماس، وهناك أهداف أخرى".
وتابع نتنياهو: "سنواصل العمل طالما دعت الحاجة لذلك، من أجل استعادة الهدوء والأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين".
وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قبل الخميس".
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي قوله : إنه "لن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل يوم الخميس" دون مزيد من التوضيح.
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