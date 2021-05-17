موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أزمة في تركيا وماسك يتلاعب بـ"بيتكوين"

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كشف معارض تركي عن ارتفاع ملفات الإعسار المالي بمقدار يزيد عن مليونين و754 ألف ملف خلال 4 أشهر ونصف الشهر فقط.

تراجعت العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين" بنسبة 24% خلال أسبوع واحد فقط، بعد تصريحات عدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

أكدت الإمارات على زيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة بنسبة 50% بحلول عام 2050، باعتبارها من الدول الرائدة عالمياً في هذا التوجه.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن بلاده ستلغي ديون السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار.

تراجع سعر عملة "البيتكوين" الرقمية المشفرة في مصر، الإثنين 17 مايو 2021، بالتزامن مع هبوط كبير لها عالميا بلغت نسبته 8.34%.



يحظى السودان خلال الفترة الحالية بدعم عالمي لمساعدته للنهوض اقتصاديا، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

واصل سعر عملة "البيتكوين" الرقمية المشفرة في السعودية، التراجع الإثنين 17 مايو 2021، بالتزامن مع انخفاضها عالميا بنسبة 8.25%.



أعلنت المملكة العربية السعودية الإثنين، عن تقديم منحة قيمتها 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.

عام تلو الآخر ينضم أثرياء جدد إلى قائمة المليارديرات، حتى إن وباء كورونا لم يمنع نمو عددهم حتى تجاوز ألفي ملياردير.



يدخل السودان مرحلة تاريخية في مجال التعدين واستكشاف وإنتاج الذهب بعد توقيع اتفاقية بقيمة 350 مليون دولار.

قال وزير الاستثمار السوداني الهادي إبراهيم خلال مؤتمر باريس إن صفقات بـ3 مليارات دولارات في طريقها للخرطوم بمجال الطاقة والتعدين.

