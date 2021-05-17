أمريكا تعاقب 3 أشخاص وفروا مصدرا لتمويل داعش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم لإثنين: إن الأفراد والكيان الذين صُنفوا لعبوا دورًا مهمًا في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا التنظيم الإرهابي من الوصول للنظام المالي في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستُحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل أمريكا، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.

وذكرت بيان الخزانة الأمريكية، أن علاء خنفورة، وإدريس الفاي، وشقيقة إبراهيم الفاي، وشركة الفاي، الذين يديرونها واليت تم إدراجهم على قائمة العقوبات، لعبوا دورا مهما في ربط داعش بشبكة المانحين الدوليين، ومكنوه من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.



وقال مدير "أوفاك" أندريا جاكي، إن العقوبات المفروضة تسلط الضوء على الأهمية المتواصلة لجميع الولايات القضائية في تعزيز جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف إن شركة الخدمات التي يملكها علاء خنفورة حولت بين عامي 2019، 2020 أمولا، لأعضاء في داعش بأنحاء سوريا من خلال العلاقات المالية المباشرة.