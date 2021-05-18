الإمارات من مؤتمر باريس: ملتزمون بدعم السودان

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى "المؤتمر الدولي لدعم السودان" الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

وشدد في كلمة أمام المؤتمر على أهمية الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي بشكل عام والسودان بشكل خاص، موضحا أن مبدأ دولة الإمارات هو بذل المساعي الحميدة في سبيل الحد من التوترات في هذه المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للتحديات القائمة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وأكد المرر أن دولة الإمارات تلتزم بمواصلة دعم السودان وشعبه الشقيق لإنجاح الفترة انتقالية.

وقال:" سنعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية وشركائنا على دعم السودان في التغلب على التحديات التي يواجهها في هذا الوقت العصيب"، مشددا على أهمية دور السودان في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأعرب خليفة شاهين المرر عن ترحيب دولة الإمارات بالجهود الكبيرة التي حققتها السلطة الانتقالية في السودان، قائلا إن " دولة الإمارات تعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل إرساء السلام والاستقرار والإصلاح الاقتصادي ومساعدة هذا البلد الشقيق على إقامة علاقة طبيعية وبناءة مع المجتمع الدولي".

وأوضح المرر أن دولة الإمارات قدمت للسودان دعما قدره 3.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أنها التزمت في عام 2019 بتقديم 1.5 مليار دولار تحت إدارة صندوق أبوظبي للتنمية إلى جانب إيداع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي.

وأضاف في إطار جهود الاستجابة لخطط مواجهة و مكافحة جائحة كوفيد-19 أرسلت دولة الإمارات 100 طن من الإمدادات الطبية والمعدات وأجهزة اختبار PCR إلى السودان، فضلا عن إنشاء مستشفى ميداني كامل التجهيز في شرق دارفور.

وأشار المرر إلى أنه بجانب دعم مشاريع التنمية والانتعاش الاقتصادي، قدمت دولة الإمارات، للسودان الشقيق 533 طنا من مختلف مواد الإغاثة خلال الفيضانات الأخيرة ونحو 7.7 مليون دولار أمريكي استجابة عاجلة لدعم الحكومة في احتواء موجة النزوح من إقليم تيجراي إلى مناطق شرق السودان.

ويهدف مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني في أعقاب رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب الأمريكية.

، وتقدمت جدول أعمال المؤتمر مسألة إلغاء الديون أو إعادة جدولتها لتمكين السودان من الاستفادة من مبادرة "الدول الفقيرة المثقلة بالديون" "HEPC" التي يديرها صندوق النقد الدولي ومساعدة حكومة المرحلة الانتقالية في البلاد للنهوض اقتصاديا ومواجهة التحديات.