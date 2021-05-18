موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. زيارة "ماسك" الغامضة وأفضل 10 موديلات

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

زار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، موقع مصنعه في ألمانيا، رغم تزايد احتمالات تأخر بدأ الإنتاج فيه بسبب تأخر إصدار التصاريح.

من المعروف في عالم السيارات أن تطرح موديلات بمحركات صنعتها ماركات منافسة لها، وكان نادرا أن يحدث التبادل بين سيارات تتفاوت في الفئة.

تمثل النظارة الشمسية لدى عشاق قيادة السيارات الرفيق الذي يضيف طابعا خاصا لأي رحلة يقومون بها، فما هي المواصفات القياسية لها؟

كشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن تقييمه لأبرز سيارات 2021 بعد وضعها تحت اختبارات قيادة.