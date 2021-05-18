سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.. باريس تدعم الجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، في البنك المركزي بينما انخفض لدى السوق السوداء.

وفاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان التوقعات، بعد أن أعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.

وارتفع سعر الدولار لدى تعاملات بنك السودان المركزي، إلى نحو 406.90 جنيه للشراء و409.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 406.35 جنيه للشراء، و 409.40 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلى نحو 411 جنيها مقابل نحو 412 جنيهات أمس، حسب وسائل إعلام محلية.



شطب ديون ومنح بالمليارات

وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان الذي يهدف لدعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، أعلنت فرنسا عن شطب 5 مليارات دولار من ديون السودان.

وألغت كلا من ألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، ديونهم الثنائية على السودان بأكثر من 1.5 مليار يورو، إضافةً لعشرات الملايين للبنك الدولي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، عن تقديم منحة قيمتها 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.

وأعلنت مصر مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، كضمانة لأي قروض سودانية من البنك.

ووعد المجتمع الدولي في المؤتمر الذي استضافته باريس، الإثنين، بدعم العملية الانتقالية في هذا البلد خصوصا من خلال تخفيف الديون عنه.

ووافق صندوق النقد الدولي، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونه.

أسعار اليورو والإسترليني

وزاد سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 493.65 جنيه للشراء، و 497.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 493.50 جنيه للشراء و 497.21 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو لدى السوق الموازية إلى نحو 494 جنيها مقابل نحو 495 جنيها أمس.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي، إلى نحو 573.18 جنيه للشراء، و 577.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 573.94 جنيه للشراء، و 578.25 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر العملة البريطانية لدى السوق الموازية إلى نحو 572 جنيها، مقابل نحو 565 جنيها أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 108.50 جنيه للشراء و109.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 108.41 جنيه للشراء و 109.23 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر العملة السعودية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 108.2 جنيها مقابل 108 جنيه أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك، إلى نحو 110.78 جنيه للشراء، و 111.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 110.63 جنيه للشراء و 111.46 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر العملة الإماراتية لدى السوق الموازية، إلى نحو 111.4 جنيه مقابل 110 جنيهات أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي في المركزي السوداني، إلى نحو 1343.80 جنيه للشراء، و 1353.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 1349.02 جنيه للشراء، و 1359.14 جنيه للبيع.