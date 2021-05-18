تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.
واستقر متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.
أعلى سعر للريال السعودي
ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في بنكي، عودة، وبلوم مصر.
فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع.
أسعار الدولار واليورو الإسترليني
واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.
فيما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، إلى نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.
كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22 جنيه للشراء، و22.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.10 جنيه للشراء، و 22.25 جنيه للبيع.
أسعار الدرهم والدينار
وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.
بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي،إلى نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.
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