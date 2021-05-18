سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وأكد مصدر مصرفي بارز لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن هناك حالة من الاستقرار الكبير لأسعار الدولار في مصر مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات، نافيا ما يتردد عن ارتفاعات مرتقبة في أسعار الدولار الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف، أن سعر الدولار في مصر أصبح حرا، وأن أي زيادة أو انخفاض تكون من تلقاء حركة العرض والطلب واحتياجات السوق فقط.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبلغ أعلى سعر للدولار 15.65 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 18 بنكا، منها الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، وبلوم مصر، وHSBC، و والمصرف المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر( أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

شهادة دولية للاقتصاد المصري

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

وأبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، عند "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22 جنيه للشراء، و22.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.10 جنيه للشراء، و 22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي الاستقرار عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي،إلى نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.