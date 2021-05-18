روسيا توجه ضربة جديدة للسياحة التركية

قررت شركات طيران روسية، تمديد تعليق رحلاتها لتركيا هذا الصيف، في ضربة جديدة للسياحة التركية التي انهارت إيراداتها مع جائحة كورونا.

وانضمت شركة "إس 7 إيرلاينز" الروسية للطيران، إلى شركة "إيروفلوت" في قرارها إلغاء الرحلات إلى تركيا هذا الصيف.

ضربة جديدة للسياحة

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تترقب شركات الطيران الروسية، قرارا حكوميا برفع قيود الطيران التي تم فرضها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتركيا مقصد لملايين السائحين الروس سنويا، وتسبب قرار موسكو تعليق الرحلات حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل، بسبب زيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19" هناك، في ضربة لقطاع السياحة التركي.

لكن الضبابية بشأن ما إن كانت الحكومة ستمدد فترة القيود دفعت شركات الطيران إلى تعليق الرحلات بعد الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وقررت روسيا، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تعليق الرحلات الجوية مع تركيا حتى أول يونيو/ حزيران المقبل بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

تعليق الرحلات

وقالت "إيروفلوت" في بيان أمس الإثنين "أوقفنا المبيعات وألغينا كافة الرحلات إلى تركيا لشهر يونيو/ حزيران المقبل، باستثناء رحلتين أسبوعيا سمح بهما فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، كي لا تسبب إزعاجا للركاب بسبب الإلغاءات المحتملة".

وبدورها قالت شركة "إس 7 إيرلاينز"، الثلاثاء، إنها ألغت كافة الرحلات إلى تركيا حتى نهاية الصيف بسبب عدم التيقن من السماح لها بالطيران إلى هناك.

ويساهم قطاع السياحة في تركيا بنسبة تصل إلى 12% في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعها خلال الفترة الأخيرة، مؤشر خطر على انقطاع مصدر دخل رئيسي لأنقرة.

وأصبحت سواحل بحر إيجة والبحر المتوسط شبه خاوية على عروشها، خصوصا بعد ظهور الموجة الثالثة من "كوفيد – 19".

وقال مصدر في قطاع الطيران لرويترز إن روسيا قررت تمديد الحظر على الرحلات إلى تركيا حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، لكن الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا قال إنه لا يستطيع تأكيد اتخاذ هذا القرار.

انهيار الإيرادات

ونهاية الشهر الماضي، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 40.2% في الربع الأول من 2021 إلى 2.45 مليار دولار.

كانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65% إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبلغت عائدات السياحة في تركيا 34.5 مليار دولار خلال عام 2019، وهو ما يؤكد تراجع عائدات القطاع بواقع 65% خلال عام 2020 بالمقارنة بعام 2019.

اقتصاد آيل للسقوط

وخفض سيتي جروب تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021، إلى 3.4% من 4.0%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي.

ورفع بنك سيتي جروب التوقعات للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7% في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية.

وقال إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث "تحسن كبير" في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.